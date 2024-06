Prasówka z Tarnowa 7.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W czwartkowe popołudnie 6 czerwca w Lipnicy Górnej w powiecie bocheńskim doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty, który zderzył się z ciągnikiem. 17-letni kierowca jednośladu został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W Parku Sanguszków w Tarnowie - vis a vis dawnego zabytkowego płac zakwitł tulipanowiec amerykański. To jedno z wielu egzotycznych drzew, które rosną w tym niezwykłym tarnowskim parku, liczącym sobie już ponad dwieście lat. Tulipanowiec jest jednym z najwyższych drzew. Mierzy ok. 25 metrów. Jego sąsiadem jest platan klonolistny – o obwodzie pnia wynoszącym ponad sześć metrów. Kwiaty najsłynniejszego tarnowskiego tulipanowca są koloru kremowo-żółtego z pomarańczową plamką na płatkach. Ukryte są w gąszczu liści, dlatego trudno je dostrzec z ziemi. Drzewo dzięki nim wygląda wyjątkowo – jakby ktoś celowo przymocował do gałęzi tulipany. Warto wybrać się do parku, aby zobaczyć tę oryginalną roślinę, która jest bliskim kuzynem o wiele bardziej popularnej u nas magnolii. Trzeba jednak się pospieszyć, gdyż czas kwitnienia trwa góra dwa-trzy tygodnie. To wyjątkowe zjawisko, które przyciąga uwagę nie tylko ogrodników, ale i miłośników przyrody. Na pierwsze kwiaty na tulipanowcu trzeba czekać nawet 20 lat od posadzenia rośliny.