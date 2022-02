Prasówka Tarnów 26.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowie nie minęło Cię nic ważnego

Od czwartkowego popołudnia (24.02) stacje benzynowe w Tarnowie i regionie są oblegane przez kierowców. Po agresji Rosji na Ukrainę niektórzy kierowcy wpadli w panikę i zaczęli masowo uzupełniać zapasy paliwa. Obawiają się wzrostu cen oraz jej braków paliw na stacjach. Ceny już wzrosły, ale jest to zapewne efekt zwiększonego popytu na benzynę. W piątkowy poranek (25.02) na niektórych stacjach cena paliwa przekroczyła 6 zł za litr. A na stacjach wciąż tworzą się kolejki do dystrybutorów.

Rosyjska armia dotarła już do obwodu kijowskiego, gdzie pojazdy opancerzone poruszają się m.in. po publicznych drogach. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tamtych okolic, na którym widać, jak czołg rozjeżdża przypadkowe auto. Najpewniej zrobił to specjalnie, ponieważ nagle zjechał ze swojego pasa ruchu.

Pochodzący z Ukrainy Artem Putiwcew nie może uwierzyć w to, co dzieje się w jego ojczyźnie. - Mieszkałem w Mariupolu, gdy w 2014 roku zaczęła się wojna. Widziałem na własne oczy, co się działo. Strzały, wybuchy bomb. To było straszne. Wiem, jak to wygląda, dlatego nie chciałem, by ten koszmar wrócił – mówi nam 33-letni piłkarz Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.