Prasówka Tarnów 25.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowie nie minęło Cię nic ważnego

Co roku w Polsce umiera około 370 tys. osób. Prezentujemy zestawienie 10 chorób, które w pierwszej połowie 2021 roku były najczęściej wpisywane do kart zgonu. Lider tego ponurego rankingu zabił co czwartego Polaka. Co najczęściej nas zabija? Zobaczcie, klikając w naszą galerię. Ranking powstał na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.