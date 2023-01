Policja szuka świadków wypadku na DW 973 pod Tarnowem. Kierowca samochodu osobowego potrącił 21-latka w Otfinowie i odjechał

Potrącenie pieszego pod Tarnowem

Do wypadku doszło w niedzielę (29 stycznia) około godziny 5.12 w rejonie posesji numer 218 w Otfinowie. 21-latek wracając do domu drogą wojewódzką 973, w kierunku miejscowości Żelichów z zabawy studniówkowej został potrącony przez samochód osobowy, jadący w stronę centrum Otfinowa.

- Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanemu mężczyźnie pomocy – mówi podkom. Tomasz Marek z Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie.

Zrobiły to dopiero inne przejeżdżające tamtędy osoby. To one pomogły poszkodowanemu i wezwały służby ratunkowe. Ranny 21-latek z urazem stawu biodrowego, skokowego oraz głowy został przewieziony do szpitala.