Pod Tarnowem płoną łąki i nieużytki. W okolicy Pawęzowa grasuje seryjny podpalacz? Policja wzmacnia patrole

Płoną trawy pod Tarnowem

Pożary traw to w ostatnim czasie przede wszystkim plaga gminy Lisia Góra. W poniedziałek (14 marca) strażacy angażowani byli m.in. do gaszenia traw i nieużytków w Zaczarniu, Śmignie a także dwukrotnie w Pawęzowie.

W tej ostatniej miejscowości były to już kolejne wyjazdy do płonących nieużytków w tym roku. Powtarza się sytuacja z ubiegłych lat, kiedy to tego typu zdarzeń dochodziło na tym terenie częściej niż w innych rejonach powiatu i regionu.

- Ewidentnie grasuje tam podpalacz, który chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że tego typu działania są niebezpieczne, groźne dla środowiska i angażują spore siły strażaków, którzy w tym czasie mogą być potrzebni gdzie indziej– mówi Wiesław Dzięgielowski, dyżurny operacyjny powiatu w tarnowskiej PSP.