Po długiej przerwie otwiera się basen pod Tarnowem. Od poniedziałku można będzie znowu pływać w Woli Rzędzińskiej

Finał remontu na basenie w Woli Rzędzińskiej

Obiekt był zamknięty od początku lutego. Przyczyną przerwy technologicznej były konieczne do wykonania prace konserwatorskie, które wiązały się m.in. z koniecznością upuszczenie całości wody z niecki, aby wymienić filtry oraz przeprowadzić gruntowną dezynfekcję całości instalacji oraz infrastruktury basenowej.

Dopiero po zakończeniu tych prac można było wlać do basenu nową wodę a to wiązało się z koniecznością jej uzdatnienia i przeprowadzenie ponownych badań, co wymagało czasu.

Podczas przerwy udało się wykonać wiele drobnych prac naprawczych i remontów. odmalowane zostały ściany na korytarzu i w toaletach, wymieniono silikony w łazienkach, przeprowadzono serwis i konserwację baterii prysznicowych, wymianę opraw lamp, a także wykonano prace konserwacyjne instalacji i urządzeń gazowych i wiele innych.

Centrum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej będzie ponownie otwarte od poniedziałku - 7 marca. Miłośnicy pływania będą mogli korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21.