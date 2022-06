Pani Stasia i pan Staszek na emeryturze przeżywają drugą młodość. Radłowianka i tarnowianin zostali Seniorami Roku w Małopolsce!

Stereotyp seniora to staruszek, który całymi dniami potrafi siedzieć w fotelu przed telewizorem, a jedyną jego rozrywką jest wyjście do sklepu na zakupy, do kościoła, ewentualnie wizyta w przychodni, albo opieka nad gromadką wnuków.

Stanisława Wojnicka i Stanisław Wiatr są chodzącym zaprzeczeniem postrzegania starszych osób właśnie w taki sposób. Ich aktywności, zapału do działania i pomysłów mógłby im pozazdrościć niejeden młodzieniaszek.

Doceniła ich za to kapituła plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. Na początku kwietnia radłowianka i tarnowianin odebrali podczas uroczystej gali tytuły Seniorów Roku Małopolski w XIV edycji prestiżowego konkursu.

- To nagroda dla wszystkich seniorów, z którymi razem działamy - mówią jednym głosem laureaci wyróżnienia.