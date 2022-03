Oto ulubione kościoły mieszkańców Tarnowa. Te tarnowskie parafie mają świetne opinie w Google [TOP 10] Redakcja Tarnów

Diecezja tarnowska od wielu lat przoduje we wszelkich statystykach dotyczących pobożności. Według najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, to właśnie na naszym terenie religii uczy się największy odsetek dzieci, pracuje tu też najwięcej księży. Również w tarnowskich kościołach wciąż widać dużą frekwencję. A do których świątyń w mieście wierni lubią chodzić najbardziej? Sprawdziliśmy jak tarnowskiego parafie oceniają internauci w Google. Na tej podstawie przygotowaliśmy 10 parafii, z najwyższą oceną (pod uwagę braliśmy te, które w Google miały minimum 90 opinii internautów). Zobaczcie, które kościoły są najbardziej lubiane.