Osiedla w Tarnowie zainwestują miliony. W Tarnowie powstanie kolejna tężnia, nowe murale i dodatkowe parkingi [LISTA 2022]

Pieniądze z budżetu miasta Tarnowa do podziału na osiedlach

Każde z osiedli otrzyma z miejskiego budżetu kwotę, która wyliczona jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców, powierzchni osiedla oraz długości znajdujących się na jego terenie dróg gminnych i powiatowych.

Zgodnie z tymi zasadami największa kwota trafi do Mościc. Będzie to ponad 566 tysięcy złotych. Drugi w tym zestawieniu jest Krzyż, gdzie zadysponowana zostanie kwota ponad pół miliona złotych na inwestycje osiedlowe.

Na przeciwległym końcu są osiedla Legionów i Koszyckie, które będą mieć do wydania na swoje zadania odpowiednio: 67 i 94 tys. złotych.

W większości przypadków przyznane z budżetu miasta pieniądze przeznaczone zostaną przede wszystkim na poprawę infrastruktury, ale nie brakuje też ciekawych inicjatyw kulturalnych, w tym organizacji festynów i spotkań, w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy całego miasta, a nie tylko danego osiedla.