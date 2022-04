Osiedla w Tarnowie wydadzą miliony. W planach kolejna tężnia, nowe murale i parkingi [LISTA INWESTYCJI 2022]

Rada Osiedla nr 1 Starówka 28 zadań na kwotę 261 tysięcy złotych Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na: - wykonanie murali upamiętniających Józefa Krogulskiego oraz Jana Szczepanika, - kapsuła czasu, która zostanie umieszczona 7 marca na Zakątku Spycimira Leliwity z okazji. 692. rocznicy lokacji miasta - mała architektura (stojaki rowerowe, oparcia do ławek, kosze) - tablice informacyjne o zabytkach i patronach skwerów na tarnowskiej Starówce - remonty zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu - współfinansowanie dwóch książek "Wybitni Tarnowianie" - zakup książek do MBP - współorganizacja wydarzeń kulturalnych: Szanty na Tarnowskiej Starówce, HIP-HOP na Tarnowskiej Starówce, Kolędy na Tarnowskiej Starówce, Bazar na Starówce, Piknik Żeglarski dla dzieci młodzieży, - konkurs fotograficzny "Migawki Starówki" - zakup artykułów szkolnych do świetlic przy SP nr 3 i 24 oraz ZSO nr 6, - wyposażenie ogródka zabaw dla dzieci przy ul. Staszica

