Nowoczesny kryty kort tenisowy otwarto pod Tarnowem. Czy w Radłowie pojawiają się na nim talenty na miarę Igi Świątek czy Huberta Hurkacza?

Kort o wymiarach 18 na 36 metrów wraz z zapleczem posiada zadaszenie w formie rozłożonego namiotu, dzięki czemu może być wykorzystywany przez cały rok.

- To ogromnie ważne dla osób, które trenują tenisa. Na otwartych kortach można grać jedynie przez kilka miesięcy, kiedy pogoda jest odpowiednia. Jesienią i zimą jest to bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe. Kortów krytych w okolicy jest niewiele, a dodatkowo wynajęcie boiska sporo kosztuje, co dla wielu młodych, utalentowanych ludzi jest barierą, która niejednokrotnie uniemożliwia im rozwijanie swoich umiejętności – zauważa Zbigniew Mączka, burmistrz Radłowa.