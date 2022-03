Nieliczni Fanatyczni. Kibice Bruk-Betu na wyjazdowym szlaku. Łęg Tarnowski, Kuba z mamą... Ta ekipa jest wszędzie mile widziana

Nieliczni Fanatyczni - tak się nazwali. Nie są wielką grupą, ale mają się czym pochwalić - w tym sezonie byli obecni na wszystkich spotkaniach piłkarzy Bruk-Betu. Na wyjazdach pojawiają się w kilkadziesiąt, czasem kilkanaście czy nawet dziesięć osób, ale są zawsze. Nawet na stadionach teoretycznie zamkniętych dla przyjezdnych kibiców.

- W Płocku jest remont, ale napisaliśmy do nich, kolega Marcin zadzwonił do Wisły. Powiedzieli - jesteście bezkonfliktowi, to wpuścimy was - opowiada Łaski. - To był piątek, pojechaliśmy w dwa małe busiki, w sumie w 18 osób, siedzieliśmy między kibicami Wisły Płock, rozmawialiśmy o meczu. Kobietom i dzieciom Wisła sprzedała nawet bilety za złotówkę.

Dodaje: - W Częstochowie też normalnie przyjęli nas na sektor gospodarzy. "Młyn" Rakowa był obok nas, prowadzący doping wcześniej przyszedł, wprowadził nas: "Nie wieszajcie nic swojego, ale krzyczeć możecie, co chcecie". Było bardzo fajnie, po meczu kibice Rakowa nawet odprowadzili nas do autokaru, bo mieliśmy kawałek.