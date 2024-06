- Na razie nie wiemy, jaka jest dokładna przyczyna ich stanu, ale wykonujemy różne zabiegi, które mają spowodować, żeby te drzewa odżyły. Spulchnialiśmy ziemię, żeby dotlenić układ korzenny. Dodatkowo zostały wywiercone otwory do natlenienia. Wygląda, że już trochę to pomogło. Robimy co możemy, by te drzewa się obudziły i doszły do formy - tłumaczy Rafał Pater, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej UMT.