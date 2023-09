Lista lokali wyborczych w gm. Lisia Góra. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Stefana Jaracza 1, 33-140 Lisia Góra numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Nowe Żukowice 48A, 33-151 Nowe Żukowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Stare Żukowice 132A, 33-151 Stare Żukowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Pawęzów 66, 33-103 Pawęzów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Kobierzyn 61A, 33-140 Kobierzyn numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Breń 25, 33-140 Breń numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Śmigno 30, 33-140 Śmigno numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Tarnowska 36, 33-140 Brzozówka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Nowa Jastrząbka 156, 33-151 Nowa Jastrząbka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Łukowa 86A, 33-140 Łukowa numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Zaczarnie 25, 33-140 Zaczarnie numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

W jaki sposób oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

W wyniku wyborów parlamentarnych obywatele wyłaniają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Łącznie jest to 460 posłów i 100 senatorów. Aby oddać ważny głos należy spełnić kilka kryteriów. Należy zwrócić uwagę, czy każda z otrzymanych przez nas kart wyborczych posiada pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz ma wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

W przypadku wyborów do Sejmu, otrzymamy kartę bądź karty do głosowania, ze wszystkimi komitetami wyborczymi. Wybieramy listę tylko jednego komitetu, a zaznaczamy na niej nazwisko jednego kandydata. Głos oddajemy stawiając znak "X" przy nazwisku wybranego kandydata. Jeżeli znak "X" postawimy na więcej niż jednej liście kandydatów lub nie postawimy go w ogóle, głos będzie nieważny.

Jeśli zaś chodzi o wybory do Senatu, na karcie znajdziemy nazwiska kandydatów, z oznaczeniem komitetów wyborczych z których ubiegają się o mandat senatora. Wyborca musi odnaleźć kandydata, na którego chce zagłosować i postawić znak "X" w kratce, wyłącznie przy jego nazwisku. Jeżeli znak ten postawimy przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, głos będzie nieważny.

Podsumowując, w wyborach do Sejmu i Senatu zaznaczamy łącznie dwóch kandydatów.