Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Żabnie

adres: Chorążec 53, 33-240 Chorążec numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Witosa 187A, 33-131 Łęg Tarnowski numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Siedliszowice 205, 33-250 Siedliszowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Podlesie Dębowe 62, 33-240 Podlesie Dębowe numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Pierszyce 36, 33-250 Pierszyce numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Pasieka Otfinowska 141, 33-270 Pasieka Otfinowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Kłyż 129, 33-250 Kłyż numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Czyżów 28, 33-250 Czyżów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Rudno 195, 33-131 Ilkowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Otfinów 58, 33-250 Otfinów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Gorzyce 153, 33-250 Gorzyce numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Długa 63, 33-131 Bobrowniki Wielkie numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Zborowskiego 37, 33-131 Łęg Tarnowski numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Źwiernik 41, 33-240 Odporyszów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Szkolna 2, 33-132 Niedomice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Sieradza 70, 33-240 Sieradza numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: rynek Rynek 26, 33-240 Żabno numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: