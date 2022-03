Licytacje komornicze w Tarnowie, Bochni i Brzesku. Te mieszkania oraz działki idą pod młotek w najbliższym czasie [MARZEC 2022] Redakcja Tarnów

Licytacje komornicze w Tarnowie i regionie to okazja do nabycia nieruchomości za cenę poniżej wartości rynkowej. Pod młotek idą zarówno interesujące domy, mieszkania, jak i atrakcyjne działki. Sprawdziliśmy co będzie w najbliższym czasie przedmiotem licytacji organizowanych przez komorników działających przy sądach w Tarnowie, Brzesku i Bochni. Zobaczcie, co będzie licytowane.