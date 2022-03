Łapanów. Samochód wjechał w dom. Kierowca uciekł. Szuka go policja [ZDJĘCIA]

Wypadek w Łapanowie. W samochodzie nie było kierowcy

Do niecodziennego zdarzenia doszło w środę (23 marca) ok. godz. 20.30 w Łapanowie, w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 z Gdowa do Muchówki.

- Nie znamy okoliczności, które doprowadziły do tej niebezpiecznej sytuacji. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, samochód marki Seat Ibiza znajdował się na terenie prywatnej posesji wbity w naroże budynku mieszkalnego. Kierowcy nie było w środku – mówi sierż. szt. Daniel Bułatowicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Wcześniej pojazd zjechał z drogi i przejechał przez chodnik. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Rozbitym samochodem zajęli się strażacy z Bochni i Łapanowa.

Policja ustala, do kogo należał samochód oraz kto nim kierował w chwili zdarzania.

