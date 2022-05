Książkowa abolicja w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie. Kto nie oddał książki na czas, może zrobić to teraz bez kary

Zgodnie z regulaminem Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, książki można wypożyczyć na miesiąc, a jeśli na dany tytuł nie ma rezerwacji, to można ten okres wydłużyć nawet do czterech miesięcy. Później za każdy dzień zwłoki w oddaniu książki naliczana jest kara wynosząca 10 groszy w przypadku zbiorów udostępnionych w Wypożyczalni i w Wydziale Zbiorów Multimedialnych oraz 20 groszy za zbiory z Czytelni.

- Można u nas pożyczyć w sumie osiem książek, więc może to dawać 80 groszy dziennie, co już po paru dniach robi kwotę, którą czytelnik mógłby przecież przeznaczyć na coś innego. Ostatnio zdarza się to już rzadziej, ale są dłużnicy, którzy zalegają z oddaniem książek już długie lata - mówi Beata Kania, dyrektorka Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.