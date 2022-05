Koszmarny wypadek motocyklisty pod Tarnowem. 21-latek został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

Według wstępnych ustaleń policjantów kierowca motocykla marki Suzuki na jednym z zakrętów wypadł z drogi i uderzył w rów melioracyjny archiwum KMP Tarnów Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Do groźnego wypadku doszło w środę (4 maja) w nocy w Miechowicach (gmina Wietrzychowice). Młody motocyklista stracił tam panowanie nad kierownicą i wpadł do rowu. Rannego do szpitala zabrał śmigłowiec LPR.