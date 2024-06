Komunikacja miejska w Tarnowie za darmo w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Rada miejska przegłosowała ulgę Andrzej Skórka

Komunikacja miejska w Tarnowie 9 czerwca będzie bezpłatna Andrzej Skórka

Autobusami obsługującymi linie komunikacji miejskiej w Tarnowie będzie można w niedzielę (9 czerwca) jeździć za darmo. To zachęta do wzięcia udziału w wyborach do europarlamentu.