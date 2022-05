Kieszonkowe parki za 200 tys. zł miały "odebetonować" ulicę Wałową w Tarnowie. Sęk w tym, że wykonano je z... betonu [ZDJĘCIA]

Parklety to z założenia niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami, otoczone roślinnością. Takie miejsca na ulicy Wałowej chcieli stworzyć społecznicy ze stowarzyszenia Zmieńmy Stare Miasto Tarnów i w 2019 roku zgłosili projekt z tym związany do Budżetu Obywatelskiego. Pomysł spodobał się i zwyciężył w głosowaniu. Później jednak zaczęły się schody.

Najpierw plany realizacji inwestycji za niewiele ponad 200 tys. zł pokrzyżowała pandemia koronawirusa, a potem przedłużały się uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Kiedy w końcu formalności załatwiono, miasto nie mogło znaleźć wykonawcy robót. Ostatecznie realizacją zajęło się kilka firm. Prace rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku, ale dopiero pod koniec kwietnia kluczowe elementy parkletów pojawiły się na ulicy Wałowej.

Zamiast jednak zbierać przychylne recenzje, stały się obiektem kpin.