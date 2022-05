Kieszonkowe parki do walki z "betonozą" na Wałowej w Tarnowie kosztowały ponad 200 tysięcy. Wykonane są głownie z... betonu [ZDJĘCIA]

Parklety nie przypadły do gustu nawet pomysłodawcom całego projektu. Wszystko przez betonowe elementy użyte do walki z "betonozą".

Od kilku dni na ul. Wałowej w Tarnowie trwa montaż parkletów. Ustawiono już główne elementy tzw. "kieszonkowych parków", które jednak wyraźnie nie przypadły do gustu nie tylko przechodniom, ale nawet pomysłodawcom całego projektu. Wszystko przez duże betonowe elementy użyte do walki z "betonozą".

Parklety to z założenia niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami, otoczone roślinnością. Takie miejsca na ulicy Wałowej chcieli stworzyć społecznicy ze stowarzyszenia Zmieńmy Stare Miasto Tarnów i w 2019 roku zgłosili projekt z tym związany do Budżetu Obywatelskiego. Pomysł spodobał się i zwyciężył w głosowaniu. Później jednak zaczęły się schody. Najpierw plany realizacji inwestycji za niewiele ponad 200 tys. zł pokrzyżowała pandemia koronawirusa, a potem przedłużały się uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Kiedy w końcu formalności załatwiono, miasto nie mogło znaleźć wykonawcy robót. Ostatecznie realizacją zajęło się kilka firm. Prace rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku, ale dopiero pod koniec kwietnia kluczowe elementy parkletów pojawiły się na ulicy Wałowej. Zamiast jednak zbierać przychylne recenzje, stały się obiektem kpin.

- Totalne bezguście, jak to zobaczą jacyś turyści, to będą mieli niezły ubaw z Tarnowa - uważa pani Katarzyna, którą reporter "Gazety Krakowskiej" spotkał na ulicy Wałowej w poniedziałkowy (2 maja) poranek.

Parklety w Tarnowie nie spełnią swojej funkcji?

Parklety pojawiły się w trzech miejscach. Pierwszy z nich, u zbiegu z ulicą Goldhammera to kompozycja z wykorzystaniem jedenastu betonowych donic. Kolejny, z dwoma betonowymi donicami, leżakiem i dwoma ławkami stanął naprzeciwko centrum multimedialnego. Podobne elementy ustawiono na deptaku obok KRUS-u. Każdy z parkletów w oczy rzuca się głównie duże za sprawą betonowych donice, w których na razie nie widać żadnej roślinności. - Niby uciekamy od betonozy, a nagle ładujemy beton jeszcze dodatkowo. W tej chwili patrząc na to, to ta forma parkletu nie spełnia funkcji zacienionego miejsca do odpoczynku - mówi Ryszard Żądło, przewodniczący Rady Osiedla Starówka.

- Moim zdaniem to przykład pieniędzy wyrzuconych w błoto. Jak przyjdą gorące dni, to ten beton na pewno nie pozwoli odetchnąć. Jeśli kiedyś w tych betonowych donicach pojawią się jakieś kwiaty, to na takiej wysokości, że ci co będą siedzieć na ławkach nie będą ich nawet widzieć - dodaje Stanisław Siekierski, pasjonat Tarnowa i jego historii.

Zamiast lekkiej konstrukcji, betonowe donice na Wałowej w Tarnowie

Wykonanie parkletów w takiej wersji nie podoba się nawet ich pomysłodawcom, którzy zgłaszali projekt do budżetu obywatelskiego. Przedstawiciele stowarzyszenia Zmieńmy Stare Miasto Tarnów przyznaje, że wyobrażali sobie te miejsca zupełnie inaczej. - W zamyśle miała to być lekka konstrukcja, a nie betonowe donice, które mają półtora metra wysokości. Pomysł był dobry, ale wykonanie jest takie, jakie widzimy - rozkłada ręce Robert Cichoń, prezes stowarzyszenia.

Tarnowscy urzędnicy przekonują jednak, że obecny kształt parkletów nie jest finalnym dziełem. W najbliższym czasie mają się pojawić na nich jeszcze elementy drewniane oraz roślinność. Dodają także, że postawiono na donice kamienne, bo na drewniane nie zgodził się konserwator zabytków.

