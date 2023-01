Jakie samochody najchętniej kupują mieszkańcy Tarnowa? Pojazdów tych marek jeździ najwięcej po tarnowskich ulicach! Paweł Chwał

W Tarnowie jest już ponad 61 tysięcy samochodów osobowych. Na kolejnych slajdach w galerii prezentujemy, pojazdów jakich marek w mieście jest najwięcej Paweł Chwał Zobacz galerię (14 zdjęć)

W rejestrach wydziału komunikacji urzędu miasta Tarnowa znajduje się już ponad 84 tysięcy pojazdów, z czego ponad 61 tysięcy to samochody osobowe. To oznacza, że ponad połowa tarnowian posiada własne auto. Wśród nich prym wiodą pojazdy konkretnych marek. Oto zestawienie najpopularniejszych z nich, po które najchętniej sięgają mieszkańcy miasta. W czołówce doszło do sporych przetasowań. Zobaczcie, czy więcej w Tarnowie jest entuzjastów opli czy fordów, citroenów czy volkswagenów, audi czy bmw, a może fiatów, właścicieli skód czy pojazdów marek koreańskich?