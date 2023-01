Groźny wypadek na DK 94. W Rzezawie samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala Paweł Chwał

Do wypadku osobowego fiata i dostawczego renaulta doszło we wtorek po południu w Rzezawie. Ruch na drodze był całkowicie wstrzymany Policja w Bochni Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Ponad godzinę zablokowana była Droga Krajowa nr 94 w Rzezawie koło Bochni po groźnym wypadku z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. Do zderzenia pojazdów doszło we wtorek (10 grudnia) ok. godz. 17.15.