Gmina Tarnów planuje współpracę z Urzędem Marszałkowskim w sprawie lokalnej komunikacji. Ma to poprawić warunki podróżowania

Władze gminy mają pomysł, jak to poprawić. Samorząd zawrócił się o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego.

- Chcieliśmy pozyskać rządowe pieniądze na dopłatę do komunikacji. Jednak są one przeznaczone na komunikację wewnątrz gminy, my z nich nie możemy korzystać, ponieważ dowozimy ludzi poza gminę, do Tarnowa. Chcemy więc zawrzeć porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, by uzyskał rządowe pieniądze na komunikację i to firmował – tłumaczy Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów.