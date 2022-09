Gdzie z dzieckiem do lekarza w Tarnowie? Oto pediatrzy polecani przez internautów na portalu znanylekarz.pl TOP 10 Redakcja Tarnów

Gdzie do pediatry w Tarnowie? Koniec lata, początek jesieni, powrót dzieci do szkół i przedszkoli to początek sezonu infekcji. Przygotowaliśmy zestawienie pediatrów w Tarnowie, którzy w serwisie znanylekarz.pl otrzymali najlepsze oceny internautów. Przy tworzeniu zestawienia braliśmy pod uwagę lekarzy posiadających największą liczbę opinii od pacjentów. Oto, którzy lekarze znaleźli się w tym zestawieniu.