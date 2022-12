Gdzie na spacer do 68 km od Tarnowa. Urokliwe ścieżki na weekend 10 - 11 grudnia

Trasy spacerowe w okolicy Tarnowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Tarnowa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Góra Parkowa 742m

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,17 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 311 m

Suma zejść: 314 m

Jedrula77 poleca trasę mieszkańcom Tarnowa

To szczyt mający wysokość 741 m n.p.m. Park na jej stokach jest doskonałym terenem spacerowym znajdującym się właściwie w centrum miasta. Został założony w roku 1810 - do dziś zachował się pierwotny układ ścieżek. Wśród leśnych gęstwin możemy odnaleźć wiele ciekawych zabytków i atrakcji:

Nawiguj