Gdzie na nordic walking do 68 km od Tarnowa. Pomysły na sportowy dzień w weekend 23 - 24 kwietnia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 68 km od Tarnowa. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych nadaje się również dla Ciebie.

Kapliczki wotywne – fundowane na specjalną intencję. W Krościenku powstały kapliczki w intencji pokonania dżumy i cholery. W nich odbywały się nabożeństwa z błagalnymi modłami o odwrócenie zarazy. Odwiedź krościeńskie kapliczki – świadectwa dramatycznej przeszłości miasteczka. Poznaj krościeńskich orędowników, którzy w obliczu chorób, powodzi i pożarów byli często jedyną nadzieją lokalnej społeczności. Zwróć uwagę na usytuowanie kaplic: obszar wsi, miasteczka od wieków stanowił dobrą przestrzeń. Świat zewnętrzny był sferą nieobliczalną. Z niej przenikało zło, grzech i morowe powietrze. Dawne trakty wiązano z obecnością sił magicznych. By zatrzymać złe moce budowano krzyż, figurę czy właśnie kaplicę.

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach.

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi". Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego.

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi".

Wyobraź sobie, że jesteś XIX-wiecznym kuracjuszem. Udaj się do prawobrzeżnej części Krościenka – Zawodzia. Przenieś się do czasów, gdy działania ówczesnych właścicieli – Henryka Grossa oraz rodziny Dziewolskich pozwoliły na wpisanie miasteczka do rejestru galicyjskich zdrojowisk.