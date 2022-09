Gdzie na grzyby pod Tarnowem? W tych miejscach na pewno zbierzesz dużo podgrzybków i prawdziwków [WRZESIEŃ 2022] Redakcja Tarnów

Opóźnione grzybobranie pod Tarnowem wreszcie się zaczyna. Wysypu jeszcze nie ma, ale jest szansa że nie wrócimy z pustym koszykiem z lasu Pixabay.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

Tegoroczny sezon na grzyby nieco się opóźnił. W lasach koło Tarnowa było sucho i znalezienie grzybów dotąd było nie lada sztuką. Te jednak, jak donoszą zaprzyjaźnieni grzybiarze, już się zaczęły pojawiać. Nie jest to jeszcze prawdziwy wysyp, ale jak ktoś zna sprawdzone miejsca, to na pewno z lasu nie wróci z pustym koszykiem. W sobotę - 17 września - w Jodłówce Tuchowskiej odbędzie się tradycyjny festyn grzybiarski, połączony z konkursem na największego grzyba i na największą ilość zebranych grzybów (szczegóły na plakacie w galerii). Ostrzycie już nożyki i szykujecie koszyki? Chcemy Wam trochę pomóc i podpowiedzieć, gdzie wybrać się na grzyby pod Tarnowem. Na kolejnych slajdach prezentujemy miejsca, w których grzybów w sezonie nie brakuje. Oczywiście same do koszyka nie "wskoczą". Trzeba je wpierw odnaleźć. A w tym już największa przyjemność.