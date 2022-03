Drugim domem dla uchodźców i oazą spokoju stał się Dom Kultury w Radlnej koło Tarnowa [ZDJĘCIA]

W Domu Kultury w Radlnej jest zakwaterowanych non-stop ponad 60 osób. Rolę sypialni pełnią m.in. duże sale, na których dotąd odbywały się zajęcia świetlicowe, organizowano bale czy zabawy taneczne.

- W Kijowie wytrzymałyśmy dziesięć dni. Co chwilę były alarmy. Zwłaszcza noce były straszne. Schodziłyśmy z dziećmi do piwnic i siedzieliśmy w nich po kilka godzin. Zastanawialiśmy się co robić, gdzie uciekać. W końcu zdecydowaliśmy się wyjechać, najpierw do Lwowa, a potem do Polski. I tak dotarliśmy tutaj – opowiadają młode kobiety.