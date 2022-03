Brzesko. Szpital powiatowy w Brzesku wraca do normalnej pracy, sprzed pandemii. W placówce zlikwidowano oddział covidowy

Szpital w Brzesku przyjmuje jedynie pacjentów z podejrzeniem COVID-19

Oddział covidowy przestał istnieć w brzeskim szpitalu 11 marca. Po tym czasie placówka przyjmuje jedynie pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Dla nich zostawiono sześć łóżek.

- Na ten moment diagnozujemy, ale już nie przyjmujemy do hospitalizacji pacjentów z dodatnim wynikiem covid, a przewozimy ich do najbliższej placówki - mówi Monika Burek, rzecznik prasowy brzeskiego szpitala.

Od 11 marca do szpitala zgłosiło się trzy osoby z COVID-19, które zostały przewiezione do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Łóżka dla podejrzanych z COVID-19 pozostaną w brzeskim szpitalu do końca marca.

W związku z wygaszeniem oddziału covidowego, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym funkcjonuje ponownie na II piętrze budynku szpitala na zasadach i w pomieszczeniach sprzed uruchomienia oddziału covidowego.